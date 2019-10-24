Москва, , 12:55 — REGNUM Госдума приняла закон об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Документ был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Россия отказывается признавать компетенцию Комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах.

Вопрос о денонсации самого протокола не ставится, подчеркнул замглавы Минюста Сергей Вершинин.

«Комиссия фактически не использовалась по прямому назначению, при этом Россия продолжает нести расходы по обеспечению деятельности этой структуры, уплачивая в ее бюджет ежегодный обязательный взнос», — указал Вершинин, не уточнив размер взноса.

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