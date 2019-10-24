Мадрид, , 12:53 — REGNUM В Испании сегодня, 24 октября, проходит процедура перезахоронение останков Франсиско Франко. Тело диктатора будет перенесено из мемориального комплекса Долина Павших в семейную могилу на кладбище в Эль-Пардо под Мадридом, где покоится супруга Франко. Трансляцию ведёт телеканал АBC в Испании.

Эксгумация и перезахоронение проходят в присутствии родственников. В Долину Павших уже прибыл старший внук Франко, Фрэнсис Франко, а также ближайшие родственники покойного. Также за процессом будут наблюдать министр юстиции и представитель премьер-министра.

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Сначала специалисты должны поднять полуторатонную плиту напротив алтаря в базилике, под которой находился гроб, затем священник произнесёт молитву. После этого останки диктатора на вертолёте будут доставлены на кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Верховный суд Испании вынес решение, позволяющее перезахоронить останки бывшего главы государства Франсиско Франко. Суд отклонил просьбу потомков Франко перезахоронить его в склепе мадридского собора Альмудена.