Киев, , 12:52 — REGNUM Некоторые украинские политические эксперты заметили опасность для политической системы Украины в проведении публичных проверок депутатов на полиграфе.

В частности, бизнесмен и политический эксперт Андрей Пальчевский считает, что «полиграфический вирус» может обрушить политическую систему Украины.

«Например, на полиграфе можно спросить у Дубинского: «Скажите, давно ли и плотно ли вы работаете с Коломойским?» Если вдруг всё это распространится на все остальные ветви власти, если полиграфный вирус заразит всю нашу политическую систему, мы можем её обрушить. Это решение настолько же смелое, насколько непредсказуемое», — сказал Пальчевский 23 октября в эфире одного из украинских телеканалов.

В свою очередь политический эксперт, экс-депутат Верховной рады Олег Осуховский заметил признаки раскола во фракции «Слуга народа».

«Людей нужно было проверять на полиграфе перед тем как они шли в депутаты, а не после того, как, возможно, они брали взятки по 30 тыс. долл… Мы видим раскол во фракции «Слуга народа»… Не думаю, что возможны внеочередные выборы. Часть депутатов могут выгнать из фракции…, которые берут взятки в 30 тыс. Возможно, их отсеют. Не думаю, что Владимиру Зеленскому будет выгодно делать перевыборы. Наберут ли они хотя бы 200 народных депутатов?» — задался вопросом Осуховский 24 октября в эфире украинского телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Киеве депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский публично прошел проверку на полиграфе. Экспертиза показала, что депутат не брал взятки за лоббирование законов. Главе президентской фракции Давиду Арахамии полиграфолог отказал, потому что не было теста «для его ситуации». Он пройдет тест 24 октября в 16 часов.