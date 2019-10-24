Москва, , 13:03 — REGNUM Для выполнения новых задач на территорию Сирии будет дополнительно переброшено 276 представителей российской военной полиции и 33 единицы техники. Об этом 24 октября заявил РИА Новости представитель Минобороны.

При этом, по словам источника, в настоящее время на территории арабской республики не ведётся никаких боевых действий.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили меморандум по Сирии, в котором предусмотрено патрулирование приграничной территории на севере страны с помощью сил российской военной полиции и сирийской армии.

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