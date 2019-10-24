Ла-Пас, , 13:05 — REGNUM Действующий президент Боливии Эво Моралес официально объявлен победителем выборов, состоявшихся 20 октября, с показателем 46,76% голосов. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на боливийский Многонациональный орган по вопросам выборов.

По итоговым результатам подсчёта голосов, Моралес обошёл своего ближайшего конкурента Карлоса Месу более чем на 10%, чем обеспечил себе окончательную победу уже в первом туре голосования.

Отмечается, что в абсолютном исчислении Моралес набрал на 603 тысячи голосов больше, чем Меса.