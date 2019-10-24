Рига, , 12:43 — REGNUM Глава министерства благосостояния Латвии Рамона Петравича на заседании комиссии Сейма по бюджету и финансам рассказала о новой позиции министерства в отношении высоких пенсий. Топ-10 самых больших пенсий в стране составляют суммы начиная от 9000 до 19 400 евро. Об этом пишет портал Gorod.lv.

По ее словам, если проанализировать, какое влияние на соцбюджет оказывают отмененные в 90-е годы «потолки социальных взносов», то получится, что лицо, которое сейчас получает пенсию в 19 000 евро, получает намного больше, чем заплатило в своё время взносов. Несправедливо, считает министр, когда зажиточные пенсионеры платят такие же налоги, что и жители с маленькой пенсией.

«Есть люди, которые получают пенсию в 63 евро, и это ненормально, — сказала Петравича. — Мы рассмотрели вариант, согласно которому, люди с большими пенсиями могли бы платить налог не 20%, а 50%, потому что есть те, у кого пенсия составляет несколько тысяч, а налогов они платят столько же, сколько и те, кто получает 300 евро».

Отметим, что слова министра вызвали волну возмущения в стране. Многие считают, что таким образом политики подают жителям сигнал о том, что бессмысленно платить налоги, все равно пенсию урежут.