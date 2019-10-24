Москва, , 12:39 — REGNUM Часть политической элиты США считает выведение американских сил из Сирии стратегической ошибкой. Об этом заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Соединённые Штаты Америки — это не консолидированный игрок. Внутри США есть силы, которые выступают за то, чтобы, действительно, американский контингент покинул территорию Сирии и во главе стоит Трамп», — заявил Данюк.В самой же Республиканской партии есть представители, которые считают, что вывод войск из Сирии — предательство и очень большая стратегическая ошибка, отметил эксперт.

«И именно под давлением этой группы что сделал Трамп? Дело в том, что тот дополнительный контингент американских военных, который должен быть размещён на территории иракского Курдистана, будет теперь размещён как раз в тех местах Сирии на северо-востоке, которые до сих пор контролируются курдскими отрядами и которые, самые важные, расположены на нефтеносных и газоносных месторождениях», — указал он.

Ранее министр обороны США Марк Эспер объявил о переброске тысячи военнослужащих из Сирии в Ирак. 20 октября США уничтожили свою авиабазу Аль-Кулайб на северо-востоке Сирии в рамках операции по выводу войск.

Позже Дональд Трамп объявил о том, что небольшое число американских военнослужащих останется в нефтеносных районах Сирии.

«Мы будем защищать нефть и решим, что будем делать с этим в будущем», — указал он.