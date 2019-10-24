Исламабад, , 13:04 — REGNUM 24 октября Пакистан и Индия подписали соглашение о работе Картарпурского коридора на границе для паломников-сикхов.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, со стороны Пакистана соглашение подписал официальный представитель МИД, директор департамента Южной Азии и СААРК (Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества) Мухаммад Фейсал. Выступая перед журналистами после церемонии подписания, Мухаммад Фейсал отметил, что соглашение регулирует передвижение паломников-сикхов и правила безвизового пребывания на территории Пакистана. Так, Индия должна будет заранее предоставлять списки паломников, а время посещения священных мест Картарпур-Сахиб ограничено одним днем. С другой стороны, при пересечении границы через Коридор сикхам не потребуется даже ставить штамп в паспорте. Также Мухаммад Фейсал подтвердил, что официальное открытие Картарпуского коридора на границе состоится 9 ноября в присутствии премьер-министра Имрана Хана.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пограничного перехода, который должен позволить сикхам-пилигримам из Индии без визовых ограничений посещать место рождения основателя религии Гуру Нанака в Каратрпуре (Пакистан).