Москва, , 12:34 — REGNUM Нахождение любых иностранных военных, в частности американских солдат, на территории Сирии является незаконным. Все они должны покинуть страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение главы Белого дома Дональда Трампа оставить небольшое число военных США в нефтеносных районах арабской республики.

Читайте также: Пентагон может оставить «некоторые силы» в Сирии для защиты нефтяных полей

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что на территории САР на легитимной основе находятся только российские подразделения — об этом российскую строну просило сирийское руководство.

По словам Песков, приоритетной целью после полного политического урегулирования в Сирии является полный вывод иностранного военного контингента с территории САР.

Также по теме: American Conservative: планы США в отношении нефти САР противоречат закону

«Конечной целью является, естественно, полный вывод любых иностранных вооруженных сил, иностранных военных с территории Сирийской Арабской Республики», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, после начатой 9 октября Турцией военной операции в Сирии Соединённые Штаты приступили к постепенному выводу войск с территории арабской республики. На днях глава Пентагона Марк Эспер заявил, что министерство обороны США рассматривает возможность сохранения «некоторых сил» в Сирии для защиты нефтяных месторождений. При этом он подчеркнул, что пока нет никакого решения относительно «численности или чего-то подобного» не принято.