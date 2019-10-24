Москва, , 12:29 — REGNUM

Эдварду Сноудену может не нравиться, как строится жизнь и политика в России, но здесь он по крайней мере находится в безопасности, и здесь у него есть возможности продолжать заниматься своим делом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 октября, комментируя высказывания Сноудена.

Ранее Сноуден в одном из интервью заявил, что в России он находится «в ловушке». Также он отметил, что настроен оппозиционно как по отношению к властям США, так и по отношению к властям в России.

« В принципе, Эдвард Сноуден не говорит сейчас ничего нового. Он всегда заявлял, что не стремился оказаться именно в России, что бежал из США совсем в другую страну — куда-то в Латинскую Америку.

Простой вопрос, однако, заключается в том, чувствовал бы он себя в этой стране сегодня так же безопасно, как в России или нет. Сноудену может не нравит ь ся, как строится сегодня жизнь и политика в России, он может «не испытывать любви к российским властям», но здесь он находится, по крайней мере, в относительной физической безопасности, это факт, это видно по его лицу. И, во-вторых, у него здесь имеются достаточные возможности для продолжения его дела, для продолжения той борьбы, которую он считает целью своей жизни.

Если главной целью твоей жизни действительно является борьба за идеалы, то вопрос местонахождения отходит на второй план. Сноудену больше по душе судьба Джулиана Ассанжа? Не думаю. Когда он говорит о «гарантиях объективного рассмотрения его дела в американском суде», он сам-то верит в однопроцентную возможность того, о чем говорит?

Некоторые его высказывания могли оставить у кого-то неприятный осадок, но это надо преодолеть. Мне думается, что не должно подлежать сомнению, что Эдвард Сно у ден — человек героический, он уже сделал и продолжает делать очень важное для человеческой цивилизации дело — именно для цивилизации как таковой, а не для какой-то страны или группы стран. То, что при этом он отстаивает свою самостоятельность, своё мнение, свою свободу, — это нормально. Надо признать его право на это. И точно так же надо с пониманием отнестись к его стремлению сохранять тот имидж, который делает его работу уважаемой в самых разных странах, а его книгу — читаемой людьми самых разных убеждений.