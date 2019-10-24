Москва, , 12:30 — REGNUM Нет никаких оснований для отказа в продлении вида на жительства бывшему сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. Об этом рассказал на телеканале 360 его адвокат Анатолий Кучерена.

«Могу сказать, что он законопослушный гражданин. Поэтому никаких оснований, чтобы его [вид на жительство] не продлить, нет», — заявил юрист журналистам.

Он также отметил, что в случае возникновения каких-то проблем с этим вопросом, добьется того, чтобы все решилось положительно.

Кроме того, Кучерена отверг предположения, что Сноуден плохо относится к России. Адвокат признал, что экс-спецслужбист критикует российскую власть, но то его гражданская позиция.

Напомним, ранее Сноуден в интервью американскому ведущему Джо Рогану заявил, что Россия и США обоюдно вмешиваются в выборные процессы друг друга. Свое мнение он подкрепил статьей The New York Times, в которой журналист насчитал более 80 случаев вмешательства США в выборы разных стран и 36 случаев аналогичных действий со стороны СССР и России.