Джакарта, , 12:23 — REGNUM Число женщин-министров в кабинете министров Индонезии на период 2019—2024 годов стало меньше, чем в предыдущем рабочем кабинете, сообщает Kompas.

Известно, что в новом кабинете министров пять женщин, которые возглавили министерства иностранных дел (Ретно Марсуди), финансов (Сри Мульяни), окружающей среды и лесного хозяйства (Сити Нурбая Бакар), трудовых ресурсов (Ида Фаузия) и расширения прав и возможностей женщин и защиты детей (Густи Аю Бинтанг Дармавати).

Предыдущий кабинет на период 2014—2019 годов насчитывал восемь женщин-министров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо назначил 34 министра и 4 должностных лица на уровне министров, которые вошли в правительство.

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