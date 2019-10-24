Анкара, , 12:47 — REGNUM Уполномоченная Министерства обороны Турецкой Республики по связям с прессой и общественностью подполковник Надиде Шебнем Актоп провела пресс-конференцию, посвященную последним событиям, связанным с приостановленной операцией «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Она заявила: «На настоящий момент в районе проведения операции обезврежено 40 мин и 227 самодельных взрывных устройств».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, подполковник Надиде Шебнем Актоп отметила: «Наши совместные с российскими партнёрами работы по реализации Сочинского соглашения и созданию механизмов контроля его реализации продолжаются. Население Телль-Абьяда снабжается хлебом из печи, построенной нашими Вооруженными силами. На пункте оказания первой помощи населению предоставляется срочная медицинская помощь».

Напомним, что операция «Источник мира» проводится Вооруженными силами Турции и Сирийской национальной армией против Рабочей партии Курдистана и ее сирийского продолжения Отрядов народной обороны, а также ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для сведения на нет попыток создать террористический коридор на своих южных рубежах, а также водворения в регионе мира и порядка. В настоящий момент, в соответствии с соглашениями, заключенными Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре с вице-президентом США Майком Пенсом, и в Сочи — с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, операция приостановлена.