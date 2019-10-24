Симферополь, , 12:13 — REGNUM Срок подачи документов для участия в крымском кадровом проекте «Твое правительство» продлён до 27 октября включительно, сообщается на сайте правительства Крыма.

Решение объясняют тем, что многие желающие принять участие в конкурсе на замещение постов в правительстве республики не успели подать заявки — в оргкомитет «Твое правительство» поступило множество обращений с просьбами продлить сроки.

«На сегодняшний день для участия в проекте поданы заявки на все целевые должности, при этом много заявок поступает от граждан, проживающих на материке. Наибольшее количество конкурсантов заявлены на целевую должность министра экономического развития Республики Крым», — сообщили в пресс-службе.

На первом этапе конкурса претендентам на замещение должностей в правительстве нужно представить анкетные и биографические данные участника, эссе по основным проблемам отрасли и пути их решения, видеопрезентацию с рассказом о претенденте. Второй этап предусматривает тестирование на знание законодательства Российской Федерации, третий этап планируют провести в форме телевизионных дебатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял о том, что руководителей с опытом, желающих работать в органах власти, сегодня немного.