Симферополь, 24 октября 2019, 12:13 — REGNUM Срок подачи документов для участия в крымском кадровом проекте «Твое правительство» продлён до 27 октября включительно, сообщается на сайте правительства Крыма.
Решение объясняют тем, что многие желающие принять участие в конкурсе на замещение постов в правительстве республики не успели подать заявки — в оргкомитет «Твое правительство» поступило множество обращений с просьбами продлить сроки.
На первом этапе конкурса претендентам на замещение должностей в правительстве нужно представить анкетные и биографические данные участника, эссе по основным проблемам отрасли и пути их решения, видеопрезентацию с рассказом о претенденте. Второй этап предусматривает тестирование на знание законодательства Российской Федерации, третий этап планируют провести в форме телевизионных дебатов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял о том, что руководителей с опытом, желающих работать в органах власти, сегодня немного.