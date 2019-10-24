Киев, , 12:16 — REGNUM Коллегия судей Верховного суда Украины отказала Виктору Шокину в восстановлении на должности генерального прокурора страны, сообщили 24 октября «Украинские новости».

Суд оставил в силе решение Высшего административного суда, который ранее отказал Шокину. Экс-чиновник может обжаловать вынесенное решение в Большой палате Верховного суда Украины.

Напомним, в 2016 году Шокин был уволен президентом Украины Петром Порошенко под давлением бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

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В конце сентября 2019 года экс-генпрокурор Украины вновь обратился в суд по поводу своего увольнения, сославшись на некие «вновь открывшиеся обстоятельства».

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