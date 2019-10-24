Нью-Дели, , 12:45 — REGNUM Глава отделения правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) в штате Харьяна Субхаш Барала подал в отставку после поражения БДП на выборах в законодательное собрание штата. Об этом 24 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В официальном заявлении Субхаш Барала подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за «неубедительные результаты» БДП на выборах в Харьяне и намерен оставить пост главы отделения БДП в штате. Источники издания также сообщили, что влиятельный деятель БДП и главный министр Харьяны Манохар Лал Каттар был срочно вызван в Дели для совещания с министром внутренних дел и президентом БДП Амитом Шахом. Ранее были опубликованы предварительные итоги голосования, согласно которым «Бхаратия джаната парти» удерживает лидерство лишь в 40 из 90 избирательных округов штата. Таким образом, БДП рискует потерять власть в Харьяне.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Харьяна. В настоящее время у власти в штате находится правящая «Бхаратия джаната парти». Потеря власти в Харьяне станет большим ударом для партии Нарендры Моди, которая в мае 2019 года одержала уверенную победу на всеобщих выборах в парламент Индии.