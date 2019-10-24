Сочи, Краснодарский край, , 12:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что гостям и участникам саммита Россия — Африка в Сочи понравилась концертная программа, показанная во время торжественного приёма, проведённого 23 октября.

«Надеюсь, что вчерашний вечер вам понравился. Мы хотели показать в выступлениях наших артистов душу России, русского народа», — рассказал Путин на заседании саммита.

Также он отметил, что, по его мнению, в финале концерта артистам удалось в достаточной мере талантливым и ярким способом показать уважение к традициям и культуре Африки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 23 октября рабочий день глав государств и правительств стран — участниц саммита Россия — Африка в Сочи завершился на приёме от имени президента России. Гостей угостили блюдами русской кухни и салатом оливье, а после этого в их честь был дан концерт, включающий народные песни.