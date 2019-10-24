Махачкала, , 12:12 — REGNUM В Махачкале избрали нового секретаря местного отделения партии «Единая Россия». Должность занял действующий глава города Салман Дадаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Дагестана.

Ротация руководящих органов махачкалинского отделения партии была проведена накануне, 23 октября. На конференции единоросов также был обновлен состав политсовета и избраны делегаты на конференцию дагестанского регионального отделения.

На должность секретаря местного отделения партии были предложены две кандидатуры — Дадаев и председатель собрания депутатов Советского района Махачкалы Елена Кожухина. Тайным голосованием секретарем был избран Салман Дадаев. За него проголосовали 159 из 175 делегатов.

Отметим, что ранее пост исполняющего обязанности секретаря махачкалинского отделения партии «Единая Россия» занимал первый вице-мэр города Абдулмуъмин Ибрагимов.

Читайте также: Избран новый мэр Махачкалы

Как сообщало ИА REGNUM, Салман Дадаев был избран главой дагестанской столицы 31 января 2019 года сроком на пять лет. Перед этим он возглавлял управу Басманного округа Москвы.