Белград, , 12:05 — REGNUM Подразделения противовоздушной и противоракетной обороны России с комплексами С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» впервые примут участие в военных учениях за рубежом. Сообщение об этом распространило Минобороны РФ 24 октября.

Как сообщают в военном ведомстве, дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» переброшены в Сербию для участия в учениях «Славянский щит — 2019».

Боевые комплексы развернут на территории авиабазы Батайница. Им вместе с сербскими подразделениями ПВО предстоит отработать уничтожение всевозможных целей, которые запустит условный противник.

Напомним, первый этап учений «Славянский щит — 2019» ранее прошел в Астраханской области. На них сирийские и российские военные отразили удары 50 самолетов условного противника.