Тбилиси, , 11:55 — REGNUM Гражданские активисты провели акцию протеста возле администрации правительства. Целью акции-перфоманса являлось то, чтобы еще раз сказать обществу, что во власти пребывает сила, которая находится под влиянием России. Об этом 24 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Участники акции-перфоманса изображали членов кабинета министров и демонстрировали на баннерах заявления, сделанные ими в последнее время.

«Власть «Грузинской мечты» — это открыто пророссийское правительство, которое подталкивает нас на север, в то время как наш основной внешнеполитический курс стремится на запад, и чтобы защитить этот выбор, который сделали граждане Грузии много лет назад, мы записали его в Конституции. Сегодня «Грузинская мечта» противостоит всем ценностям, на которых стоит европейское, здоровое, демократическое государство. Наш перфоманс как раз касается того, чтобы еще раз напомнить гражданам, что «Грузинская мечта» — это русская мечта», — заявил один из организаторов акции «Позор» Нодар Рухадзе.