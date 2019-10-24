Москва, , 11:54 — REGNUM США решили вывести свои силы из Сирии, желая избежать столкновений с Турцией и осложнений отношений с Анкарой. На этом фоне единственным лидером, к которому прислушался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, оказался глава России Владимир Путин. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Американцы и рады были бы там остаться. Но гибнуть под колёсами турецких танков и турецкими орудиями они не хотят. В данном случае, разумеется, Эрдоган показал, что он больше не смотрит на США. Он сам хотел решать свои проблемы», — заявил Коротченко.

По его мнению, президент США Дональд Трамп вынужден «делать хорошую мину при плохой игре» — в действительности, несмотря на риторику про желательность вывода войск, в Вашингтоне сознают неизбежность такого результата

«Единственные, на кого Эрдоган смотрел, так это на Путина и на Россию. И здесь мы ему сказали: слушай, стоп. Туда, куда ты вошёл, пока и оставайся», — отметил он.

Ранее министр обороны США Марк Эспер объявил о переброске тысячи военнослужащих из Сирии в Ирак. 20 октября США уничтожили свою авиабазу Аль-Кулайб на северо-востоке Сирии в рамках операции по выводу войск.

22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. По итогам был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. С 12:00 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.