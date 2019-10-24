Ереван, , 11:54 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву с рабочим визитом 25 октября. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба правительства Армении.

Также сообщается, что визит главы армянского правительства в российскую столицу будет кратковременным. Предполагается, что сразу после участия в очередном заседании Евразийского Межправительственного совета Никол Пашинян вернётся в Ереван.

Ранее, 22 октября, армянские СМИ сообщили о том, что по секретному поручению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое было дано в июле, значительно повысилась зарплата министров, замминистров и главных секретарей министерств страны.