Сочи, Краснодарский край, , 11:52 — REGNUM В Министерстве иностранных дел РФ выразили надежду на то, что саммит «Россия — Африка», который в настоящее время проходит в Сочи, будет проводиться на регулярной основе. Об этом 24 октября заявил директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский.

«Надеемся, что саммит станет постоянно действующим форумом, который будет периодически собираться в РФ или, возможно, в каких-то африканских странах», — приводит ТАСС слова дипломата.

Также Кемарский указал на чрезвычайно богатый потенциал экономического сотрудничества России и Африки. Однако, по его словам, на сегодняшний день он используется недостаточно.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин выступил с предложением сделать ежегодными политические консультации глав МИД РФ и стран Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит первое в истории российско-африканских отношений мероприятие — саммит «Россия — Африка». В саммите принимают участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств