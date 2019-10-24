Чандигарх , , 12:00 — REGNUM Глава отделения ведущей оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) в индийском штате Харьяна Кумари Селджа заявила, что ИНК больше не потерпит действия руководства правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в Харьяне. Об этом 24 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В своём аккаунте в Twitter Кумари Селджа подчеркнула, что за пять лет правления «Бхаратия джаната парти» Харьяна «пала жертвой многочисленных недугов». По словам оппозиционного лидера, народ штата «готов отринуть руководство БДП и шагнуть в новую эру справедливости и равенства вместе с ИНК». «Я уверена в нашем успехе», — заявила Кумари Селджа.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Харьяна. К 13:00 24 октября (10:30 по московскому времени) стало известно, что ни БДП, ни ИНК не удастся в одиночку сформировать правительство в Харьяне. Отметим, что потеря власти в Харьяне станет большим ударом для БДП, партии Нарендры Моди, которая в мае 2019 года одержала уверенную победу на всеобщих выборах в парламент Индии.