Сочи, Краснодарский край, , 11:52 — REGNUM Россия рассчитывает на расширение военно-технического сотрудничества с африканскими странами, заявил 24 октября президент РФ Владимир Путин на саммите в Сочи.

По словам главы государства, страны Африки активно участвуют в проводимых Россией военно-технических форумах и учениях, где знакомятся с перспективными образцами оружия, военной техники, а также опытом ее применения.

«Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов африканских стран в российских специализированных учебных заведениях», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи проходит саммит и экономический форум Россия — Африка. В масштабном мероприятии принимают участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств.

Президент России Владимир Путин заявил на форуме, что африканские страны привлекают всё больше внимания российского бизнеса и во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики.

Ранее в МИД РФ заявили, что в некоторых государствах ревностно сморят на развитие отношений России с африканским континентом и пытаются этому помешать.

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