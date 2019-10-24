Сухум, , 11:46 — REGNUM 23 октября в заседании правительства Абхазии была утверждена ведомственная целевая программа «План мероприятий Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия на 2020 год». Об этом сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

По словам и.о. министра культуры Эльвиры Арсалия, программа направлена на решение таких задач, как содействие развитию кинематографии, театрального, музыкального, хореографического, изобразительного, декоративно-прикладного, эстрадного искусства и культурно-просветительской работы в республике, повышение роли культурно-просветительных учреждений в духовном и культурном воспитании населения, сохранение и развитие национальных традиций и обычаев, фольклора, промыслов и ремесел, произведений культуры и искусства, результатов научных исследований, предметов и уникальных в историко-культурном отношении территорий и объектов и многое другое.

Согласно программе, приоритетные направления развития современной абхазской культуры и искусства должны быть реализованы в соотвествии с принципами уважения культурного многообразия страны, поддержки и развития культуры и традиций полиэтнической республики, свобода творчества, единства культурной среды, актуализации историко-культурного наследия Абхазии для населения республики и мира.

На реализацию мероприятий программы будет выделено из республиканского бюджета 18 млн рублей.