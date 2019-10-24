Джакарта, 24 октября 2019, 11:45 — REGNUM Спикер палаты представителей Индонезии, парламента страны, Пуан Махарани попросила министров объединить усилия, чтобы помочь президенту Джоко Видодо и вице-президенту Маруфу Амину реализовать видение и миссию, нацеленную на следующие пять лет, сообщает Antara.
«Задачи, стоящие перед нами, становятся все более сложными, министры должны работать вместе», — заявила Пуан Махарани.
Спикер также попросила министров немедленно предпринять антициклическую политику в ожидании ухудшения мировой экономики, которое повлияет на Индонезию.
По её словам, индонезийский парламент также увеличит функцию надзора, чтобы обеспечить выполнение правительственных программ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии был сформирован новый кабинет министров на период 2019—2024 годов.
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