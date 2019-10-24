Киев, , 11:41 — REGNUM На Украине продолжают дискуссию о прекращении публикации законов в специализированных бумажных изданиях Верховной рады и правительства для того, чтобы документы вступили в силу.

ИА REGNUM напоминает, что 23 октября о такой инициативе сообщили министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, подчеркнувший, что печать законов в бумажной прессе является «странным архаизмом». Он также заявил, что ранее была ситуация, когда Кабмин очень ждал публикации закона, а в типографии пояснили затягивание тем, что текст попросту не поместился на полосах издания.

Эксперты же на то заявили, что при публикации на специальном сайте, без бумажной версии, текст закона или нормативно-правового акта можно будет изменить задним числом. Также отмечается, что на Украине далеко не все так хорошо с интернетом, чтобы переходить на такую схему работы, и в сельской местности доступ к документам может быть невозможен технически.

Сегодня, 24 октября, дискуссию продолжил сам Дубилет, заявивший, что идее правительства, на сайте будет публиковаться документ с наложенной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) с меткой времени, и его невозможно будет изменить. Кроме того, заявил министр, в любом все принятые законы рассылаются в бумажном виде во все ключевые архивы.

«То есть, даже если произойдет какой-то апокалипсис или подмена, бумага сможет прийти на помощь!» — утверждает чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что украинский Кабмин также принял постановление о введении электронного удостоверения водителя, т.н. «правах в смартфоне», и свидетельства о регистрации транспортного средства. Министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил прессе, что электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с бумажными.