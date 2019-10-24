Сочи, Краснодарский край, , 11:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил поддержку идее проводить саммит Россия — Африка регулярно, каждые три года. Об этом он заявил во время заседания данного саммита.

«Мне кажется, что эта идея неплохая и мы ее, конечно, поддерживаем», — сказал Путин.

Также российский лидер отметил, что в комплексном взаимодействии между Россией и странами Африки заинтересованы все участники саммита. Кроме того, Владимир Путин предложил проводить ежегодные консультации на уровне глав министерств иностранных дел.

Как передавало ИА REGNUM, на саммит Россия — Африка в Сочи прибыли делегации 54 и руководство 43 государств Африки. Директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский ранее заявил, что в некоторых государствах ревностно сморят на развитие отношений России с африканским континентом и пытаются этому помешать.