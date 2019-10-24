Аддис-Абеба, , 11:44 — REGNUM Массовые протесты против премьер-министра Эфиопии и лауреата Нобелевской премии мира Абия Ахмеда, вспыхнули по всему региону Оромия и в столице страны Аддис-Абебе. Об этом передает BBC Amharic.

По информации телерадиокомпании, протестующие молодые люди жгли копии недавно выпущенной премьер-министром книги и скандировали: «В отставку Абия». Напомним, что 11 октября Абий Ахмед был удостоен Нобелевской премии мира за прекращение пограничного конфликта с Эритреей и за его усилия по содействию примирению в Эфиопии.

Протестующие выразили солидарность с видным оппозиционным активистом и владельцем СМИ Джаваром Мухаммедом после того, как он сказал, что правительство планировало уволить сотрудников службы безопасности, которые были наняты для его охраны после возвращения из ссылки в 2018 году. Сотни молодых людей начали протестовать после того, как Мухаммед разместил в Facebook предполагаемый телефонный разговор между одним из сотрудников службы безопасности и их командиром, который попросил офицеров покинуть дом Джавара.

Начальник полиции Эндешоу Тасью объяснил, что, поскольку ситуация с безопасностью в стране улучшается, для политиков и активистов снимают охрану.

По словам местных чиновников, трое протестующих были убиты в ходе подавления акций протеста. Двое погибли в городе Адама и один возле древнего города Харар на востоке страны, сообщили они. Еще трое протестующих были ранены и доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в Амбо, городе примерно в 100 км к западу от столицы Аддис-Абебы, заявил представитель больницы. Дороги в Оромии, включая те, которые связывают регион с Аддис-Абебой, остаются перекрытыми, передают в полиции.