Чандигарх , , 11:48 — REGNUM Правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди может потерять власть в штате Харьяна. Об этом 24 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на предварительные итоги выборов в законодательное собрание штата.

К 13:00 по местному времени (10:30 по московскому времени) кандидаты от «Бхаратия джаната парти» ведут в 40 избирательных округах Харьяны. Ведущая оппозиционная партия страны и главный конкурент БДП «Индийский национальный конгресс» (ИНК) удерживает лидерство в 31 избирательном округе. Так как число мест в законодательном собрании Харьяны составляет 90, для формирования правительства партии необходимо одержать победу в 46 избирательных округах. Таким образом, в условиях «подвешенного парламента» (где ни одна из политических сил не имеет большинства) БДП и ИНК придётся привлечь на свою сторону союзников из других политических партий.

Напомним, что выборы в законодательное собрание Харьяны прошли 21 октября. В настоящее время у власти в штате находится правящая «Бхаратия джаната парти». Потеря власти в Харьяне станет большим ударом для партии Нарендры Моди, которая в мае 2019 года одержала уверенную победу на всеобщих выборах в парламент Индии.