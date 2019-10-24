Москва, , 11:36 — REGNUM Успех переговоров России с Турцией обусловлен достижениями российской военной операции в Сирии. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Ситуация изменилась только по одной причине — благодаря успешной российской военной операции в Сирии. Карты все на нашем столе, все козыри на нашем столе. Внешнеполитические успехи стали возможны благодаря силе российского оружия, благодаря российскому генеральному штабу Министерства обороны», — заявил Коротченко.

«Отдельно отмечу выдающуюся роль, которую сыграл в нашей сирийской операции министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу, взявший на себя всю полноту ответственности в принятии важнейших решений в ходе этой четырёхлетней войны», — подчеркнул он.

22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. По итогам был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. С 12:00 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.