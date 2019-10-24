Сочи, Краснодарский край, , 11:34 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил президента России Владимира Путина принять участие в форуме, посвященном вопросам мира и устойчивого развития, который пройдет в декабре в Асуане. Египетский лидер заявил об этом 24 октября на первом пленарном заседании саммита Россия-Африка в Сочи.

По словам ас-Сиси, ранее Каир принял решение о проведении в Асуане 11−12 декабря форума, который будет посвящён вопросам мира и устойчивого развития и будет также призван стать площадкой для встреч партнеров по континенту.

«Я хочу пригласить президента Путина на этом форум и моих африканских братьев принять в нем участие», — заявил президент Египта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия и Южно-Африканская республика планируют вести совместную разработку и производство оружия и военной техники.