Тбилиси, , 11:21 — REGNUM Служба государственной безопасности Грузии ответила на заявления КГБ Грузии, указав, что Цхинвал проводит «дезинформационную кампанию». Об этом 24 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения со ссылкой на пресс-службу СГБ.

В Службе безопасности отметили, что «оккупационные силы» в последнее время особенно активно прибегают к «дезинформациям», чтобы «оправдать инспирируемые ими же провокационные действия вдоль оккупационной линии».

Напомним, Цхинвал придерживается ровно противоположной точки зрения и заявляет, что провокации на госгранице проводит именно грузинская сторона. Так 23 октября Комитет госбезопасности Южной Осетии выразил свою обеспокоенность действиями грузинских спецслужб на госгранице и высказал предположение о возможной подготовке Тбилиси к масштабной провокации на границе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал объявил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. Вопрос не был решен и на встрече в рамках международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.