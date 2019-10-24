Чандигарх , , 11:55 — REGNUM Индия и Пакистан подписали соглашение о введении в эксплуатацию Картарпурского коридора. Об этом 24 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

Представители двух стран встретились на границе Индии и Пакистана, где подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам функционирования Картарпурского коридора для паломников-сикхов. Исламабад обязался обеспечить верующих питанием в пути, а Нью-Дели почти завершил строительство всей необходимой инфраструктуры со своей стороны. «Коридор откроется в срок», — написали представители министерства внутренних дел Индии в официальном заявлении. Отметим, что открытие инфраструктурного объекта запланировано на 9 ноября.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пропускного пункта на индийско-пакистанской границе, который позволит паломникам-сикхам посещать гурудвару (молельный дом) Картарпур Сахиб, а также другие сикхские святыни в пакистанском Панджабе без получения пакистанской визы. Пропускная способность коридора составит 5 000 паломников в день. Исламабад планирует взимать по 20 долларов с каждого индийского паломника, пересекающего границу. Таким образом, благодаря Картарпурскому коридору Пакистан сможет выручать около 3 млн долларов ежемесячно.