Сочи, Краснодарский край, , 11:31 — REGNUM Сьерра-Леоне требуется «опыт России» по оценке объемов запасов полезных ископаемых. Об этом заявил премьер-министр западноафриканской страны Дэвид Фрэнсис на полях саммита Россия — Африка в Сочи.

Как рассказал глава правительства Сьерра-Леоне, в его стране сделана аэросъёмка местонахождений полезных ископаемых, но нужна их верификация, чтобы оценить стоимость ресурсов.

Подобная оценка позволит государству предоставлять суверенные гарантии и не обращаться за кредитами во Всемирный банк и МВФ, отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, саммит Россия — Африка проходит в Сочи с 23 по 24 октября. На нем сопредседательствуют Россия и Египет. На него приглашены делегации из 54 стран африканского континента.