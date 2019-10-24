Мадрид, , 11:15 — REGNUM Начальник каталонской полиции Эдуар Саллен высоко оценил профессионализм, с которым действовали его сотрудники в ходе беспорядков в Каталонии на прошлой неделе, сообщает сегодня, 24 октября, испанское издание La Vanguardia. Глава полиции подчеркнул, что в Барселоне стражи порядка столкнулись с таким размахом насилия, какому они не противостояли никогда раньше.

В письме, к которому получило доступ агентство Efe, Саллен особо отметил, что он доверяет всем сотрудникам каталонской полиции, которые вмешались в «сложную ситуацию» и в условиях, когда их действия «не всегда понимали и принимали», работали «с тем же профессионализмом, что и всегда».

Вчера, 23 октября, каталонский лидер Ким Торра потребовал инициировать внутреннее расследование поведения местных полицейских, чтобы установить ответственных, если на прошлой неделе имела место преступная халатность. Это вызвало серьезное беспокойство у руководства полиции. В то же время советник по внутренней политике Микель Бух попросил проявить доверие к агентам и заверил, что они были «на высоте».