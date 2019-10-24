Баку, , 11:17 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили на встрече в Баку ситуацию с проведением Турцией военной операции «Источник мира» на севере Сирии после достижения договорённостей по ситуации в регионе между Москвой и Анкарой. Об этом 24 октября сообщает министерство иностранных дел Ирана.

Кроме этого, сообщается, что в ходе встречи сторонами были также обсуждены темы отношений двух стран, астанинский процесс, созыв Конституционного комитета Сирии и другие интересующие их темы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель исполнительного комитета курдского Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед во время своего выступления в конгрессе США заявила о применении войсками Турции боеприпасов с фосфором в ходе военной операции «Источник мира» на севере Сирии.