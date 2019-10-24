Анкара, , 11:56 — REGNUM По имеющимся сведениям, в результате скорректированного совместными усилиями Вооруженных сил и Национальной разведывательной организации Турции авиаудара ВВС Турции в регионе Гара на севере Ирака были устранены 2 руководительницы Рабочей партии Курдистана высшего уровня.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, точечным ракетно-бомбовым ударом истребителей F-16, поднятых в воздух по координатам, переданным оперативниками разведки, были уничтожены Сервет Айдын, известная под кодовым именем «Гюльчия», и Сёйлемез Яшар, известная под кодовым именем «Текошин Батман».

Известно, что женщины находились в «красном списке» террористов, разыскиваемых МВД Турции. Сервет Айдын была членом военного совета YJA-STAR террористической группировки, ответственной за регион Диярбакыра в 2000-х и вдохновительницей многих терактов. Сёйлемез Яшар была членом исполнительного совета террористов в иракском регионе Гары.