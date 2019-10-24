Киев, , 11:09 — REGNUM Государственное бюро расследований Украины обратилось к журналистам с просьбой помочь в расследовании уголовного дела против экс-президента Украины Петра Порошенко. Сообщение опубликовано 23 октября на официальной странице ГБР в социальной сети Facebook.

Речь идёт о поездке Порошенко на Мальдивы по фальшивым документам в начале 2018 года.

«Учитывая, что Пётр Порошенко не даёт показаний, для выяснения всех обстоятельств в рамках этого производства, нам нужна ваша помощь», — сказано в сообщении.

Следователи ГБР просят предоставить материалы расследования программы «Схемы» под названием «Mr. Petro Inkognito. Тайный отпуск президента Порошенко». Напомним, журналисты выяснили, что Порошенко летал отдыхать на Мальдивы в начале 2018 года под именем Petro Inkognito, то есть якобы использовал фальшивые документы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава парламентского комитета Верховной рады Андрей Герус заявил, что Petro Inkognito украл $150 млн наличными на закупке Украиной электроэнергии в России.

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