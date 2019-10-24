Бишкек, , 11:06 — REGNUM В 2018 году на открытии школы в селе Беш-Бурхан в Ошской области премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дал обещание за свой счет оснастить компьютерный класс. Об этом на заседании республиканского парламента заявил депутат Зиядин Жамалдинов, передает «Kaktus.media».

Парламентарий отметил, что компьютеры в это учебное заведение не поступили до сих пор, и призвал главу правительства сдержать обещание.

«Избиратели пишут и просят напомнить премьер-министру об этом. Я считаю, что если премьер-министр об этом пообещал, то нужно сделать», — подчеркнул депутат Жамаладинов.

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