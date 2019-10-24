Москва, , 11:06 — REGNUM Россия добилась блестящих успехов на переговорах с Турцией по ситуации в Сирии и в Вашингтоне вынуждены это признать. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Сегодня весь мир, включая США, администрацию Трампа, Конгресс — прекрасно понимают, что Россия блестяще выиграла эту партию», — заявил Коротченко.

«Почему она (ситуация) стала возможной? Американцы бегут, позорно бросая секретные базы, документы секретные — бросили и ушли. Курды, которые легли под американцев, сейчас кусают локти. Они открыто сказали: вы нас предали. Всё. Ситуация изменилась», — подчеркнул он.

22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. По итогам был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. С 12:00 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.