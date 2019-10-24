Анкара, , 11:57 — REGNUM Заместитель председателя турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО Ахмет Берат Чонкар в ходе своего интервью корреспондентам турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı заявил: «Вся информация, касающаяся нашего «химического оружия» очень прозрачна. Мы не располагаем им вообще».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Ахмет Берат Чонкар оценил заявления о якобы применении Турцией на северо-востоке Сирии химического оружия как грязную пропаганду западных СМИ и ряда политиков, внимающих Рабочей партии Курдистана и Отрядам народной обороны.

Дипломат подчеркнул: «Вооружённые силы Турции, как заявляло и наше Министерство обороны, вообще не располагает химическим оружием и не использует его. Это абсолютная ложь и клевета. Мы решительно отвергаем подобные обвинения. Те, кто используют химическое оружие, обладают ядерным и биологическим оружием, хорошо известны. Общеизвестно и то, кто подписал соответствующие соглашения».