Тбилиси, , 10:58 — REGNUM Сотрудники министерства юстиции Грузии доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускной пункт «Ларс» для его дальнейшей экстрадиции в РФ. Об этом 24 октября заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

«В эти минуты господин Ярослав Сумбаев доставлен на «Ларс», — сказала она на брифинге.

По ее словам, в ближайшее время Сумбаев будет передан российской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, Сумбаев обвиняется в России в создании преступной группы, которая оформляла от имени туроператоров фиктивные железнодорожные билеты. Следователь Евгения Шишкина, расследовавшая дело, была убита 10 октября 2018 года в Подмосковье. Следствие не исключает причастности Сумбаева к убийству.

В начале ноября 2018 года грузинская полиция задержала Сумбаева. Он был обвинен в незаконном приобретении огнестрельного оружия и использовании поддельного паспорта. Позже Генеральная прокуратура РФ обратилась к Грузии с просьбой о его выдаче. Сумбаев обратился в Верховный суд Грузии с просьбой о предоставлении политического убежища, однако суд вынес решение об отказе в политубежище.

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