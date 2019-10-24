Баку, , 10:58 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал международное сообщество поддержать Палестину против Израиля, об этом 24 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Чтобы поддержать палестинский народ, международное сообщество должно выступить против действий Израиля, направленных на ослабление действия решения о двух государствах», — заявил Чавушоглу, выступая на саммите Движения неприсоединения, проходящем в Азербайджане.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул свою солидарность с идеологией саммита, направленной на деколонизацию и солидарность с палестинским народом.

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