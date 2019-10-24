Анкара, , 11:58 — REGNUM Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу на симпозиуме по вопросам радикализма и экстремизма в Анкаре заявил, что, поддерживая до сегодняшнего времени Рабочую партию Курдистана и ее сирийское продолжение, Отряды народной обороны, Запад совершил серьезную ошибку.

Боец Отряда народной самообороны Курдистана

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «Даст бог, он не совершит такой ошибки впоследствии. Когда на Ближнем Востоке наступит мир, наша планета станет гораздо более приятным местом. Пожалуйста, доверьтесь нашему региональному опыту и положитесь на него».

Министр добавил: «Мы живём в своем регионе и не оставим последующим поколениям негативного наследства. Мы не оставим им Турцию, смирившуюся с террористическим коридором. Чего бы это ни стоило».