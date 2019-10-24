Москва, , 10:42 — REGNUM Глава федеральной грузинской национально-культурной автономии в РФ Георгий Цурцумия направил открытое письмо президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, в котором он призвал лидеров двух стран устранить причины, толкающие человечество к войне. Об этом сообщается на сайте диаспоры.

По словам Цурцумия, чтобы устранить эти причины, необходимо изменить саму парадигму, в которой существует военно-промышленный сектор. Так, считает он, военный бизнес может производить не только вооружения, но и сложнейшую технику, необходимую для модернизации социально-экономической инфраструктуры.

«Мы предлагаем сосредоточить внимание крупных держав на мирном развитии ВПК, с помощью диверсификации бизнеса военных корпораций и деятельности национальных армий», — говорится в письме.

Цурцумия также отметил, что армия сосредотачивает огромные человеческие ресурсы, а в её рамках можно обучать людей необходимым профессиям и направлять их на строительные и инженерно-технические проекты.

«Россия может и должна предложить миру проект использования национальных армий и ВПК в мирных целях. Наша страна располагает одной из самых мощных военных структур, и её пример может изменить ситуацию во всем мире», — резюмировал он.

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