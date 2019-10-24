Киев, , 10:46 — REGNUM По состоянию на 1 сентября 2019 года украинские пенсионеры из числа «временно перемещённых лиц» не получили боле 8 млрд гривен пенсий, заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова 24 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, в среднем каждый человек недополучил по 31 тыс. гривен. Чиновник объяснила это отсутствием соответствующего порядка выплаты пенсий, который до сих пор не утверждён правительством Украины.

Денисова также рассказала, что долг Украины перед пенсионерами, живущими на территории ДНР и ЛНР, образовавшийся в период с июня 2016 года по апрель 2018 года, составляет 33,6 млрд гривен или более $1,3 млрд.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина возобновит выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, но для этого потребуется изменить законодательство.

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