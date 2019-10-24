24 октября 2019 | Время чтения 2 мин

В Японии, как всегда, с озабоченностью комментировали прошедшие в России стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Гром-2019», в которых приняли участие соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РСВН), командования дальней и военно-транспортной авиации, подразделения и воинские части Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северный флот.

Анатолий Кошкин, , 10:41 — REGNUM В Японии, как всегда, с озабоченностью комментировали прошедшие в России стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Гром-2019», в которых приняли участие соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РСВН), командования дальней и военно-транспортной авиации, подразделения и воинские части Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северный флот. Газета «Санкэй симбун» сообщала, что осуществлено 16 пусков межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и запускаемых с подводных лодок баллистических ракет «Синева». Для сравнения указывается, что в 2017 году на аналогичных учениях в России было произведено лишь 4 запуска баллистических ракет.

Флаг России

Газета высказывает предположение, «не является ли целью учений намерение Путина сдерживать США». При этом приводится разъяснение министерства обороны РФ о том, что «учения не подразумевают в качестве противника конкретную страну и имеют сугубо оборонительный характер».

А вот китайское издание Sohu, оценивая ядерный потенциал России, прямо указывает, что «США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил». И добавляет: «В современном мире, если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она считается гегемоном, и поэтому их еще называют «секретом обеспечения мира».

Объясняя особое внимание российского военно-политического руководства к поддержанию высокой боевой готовности ракетно-ядерного оружия, издание отмечает: «Решение Вашингтона выйти из соглашения о ядерном разоружении, в том числе из важнейшего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности оказало сильное стратегическое давление на Россию. Однако своими учениями «Гром-2019» Москва ясно дала понять всему миру, что в ближайшие годы ее безопасность будет гарантирована стратегическими ядерными силами».

По мнению Sohu, современная Россия, сдерживая потенциального противника, не будет втягиваться в разорительную гонку вооружений. Для такого сдерживания нет необходимости безмерно наращивать ядерный потенциал, а достаточно иметь средства ответного удара, нанесение которого причинит противнику неприемлемый ущерб. «Российская армия может улучшить свои сильные стороны, а именно стратегические ядерные силы, и обеспечить надежность ответного удара. Таким образом, в ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России», — заключает он.

Как отмечают российские СМИ, в ходе учений «Гром-2019» все запущенные боезаряды поразили намеченные цели. Министерство обороны РФ сообщило: «Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики».

Военные эксперты и аналитики отмечают важность проведенных стратегических маневров, которые решают задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед ведомством министерством обороны. «Гром-2019» стал проверкой готовности вооружения и боевой техники, а также способствовал проведению обучения кадрового состава стратегических войск. Подобные маневры, показывающие способность России обеспечить безопасность и целостность государства в ответ на угрозу со стороны агрессора, являются очевидным сигналом Москвы потенциально недружественным странам, считают аналитики.