Сеул, , 10:49 — REGNUM Власти Южной Кореи продолжат прилагать свои усилия для решения с помощью диалога торгового конфликта с Токио. Об этом 24 октября журналистам рассказала глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва, давая свой комментарий по поводу визита премьер-министра республики Корея Ли Нак Ёна в Японию.

«Что касается Японии, то первоочередное внимание должно быть уделено урегулированию торговых противоречий», — заявила южнокорейский министр иностранных дел.

Кроме этого, она отметила, что Сеул делает усилия стратегического характера для улучшения соседских отношений с такими странами как Россия, Китай и Япония, а также — в целях поддержания на Корейском полуострове мира.

При этом Кан Гён Хва подчеркнула, что для последнего Южная Корея продолжает попытки дать импульс диалогу между КНДР и США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Токио состоялась встреча премьер-министров Японии и Южной Кореи, на которой стороны согласились с необходимостью возобновления диалога и обменов на различных уровнях, а также отметили важность сотрудничества Южной Кореи, Японии и США в решении северокорейской ядерной проблемы.